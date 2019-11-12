財團法人弘光功德基金會13日下午將在文化局演講廳舉行『攜手創愛－夢想起飛』學生學習進步獎」頒獎典禮，並有基金會董事長張丁乾(玄光通)的心靈講座「如何改變自己」，該講座有縣府核准研習時數及公假，歡迎各校校長及教師踴躍參與。
心靈講座講師為弘光功德基金會董事長張丁乾，張董事長長期贊助南投縣學生獎助學金，從民國104年起至今已超過5年，從清寒學生獎學金、社團補助到目前各校的進步獎，累積贊助各國中小超過600餘萬元，此次進步獎頒發，結合曾贊助的南投國中國樂團演出，配合大成國中辦理「教師心靈成長營」，期對教師、學生都有所助益。
此次社團補助有大成國中3萬元及進步獎的發放，共有21校14萬3,600元，進步獎部分，分為品德、才藝、領域學習3部分，不強制規定課業方面，就是要鼓勵孩子能適性發展，行行出狀元，展現自己最好的一面；另專題演講「如何改變自己」，將為忙碌中的教師們心靈上找到寄託。
(中時 )
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