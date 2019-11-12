雲林縣道149甲修復困難，立委劉建國（前左）邀請行政院公共工程會主委吳澤成（前左二）實勘協調中央補助修復工程如何進行。（立委劉建國提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣道149甲是往樟湖和草嶺的交通要道，921地震嚴重受損後中斷，因地質不穩加上多次風災，修復困難重重，行政院公共工程會主委吳澤成下午受立委劉建國之邀，實勘已獲准補助8000萬元修復的相關路段，發現其中25K路段雲林縣府漏報，當場主動承諾加碼1000多萬元一併修復，希望雲林縣政府盡速提報，以利修建。

雲林縣府工務處亦派員偕同會勘。劉建國表示，149甲線經各界共同努力爭取下，於 2015 年2月份核定先期規畫費267萬元，2017年3月31日，核定第一期25K＋750～26K＋600 (B、C段)，納入4年(2015－2018)生活圈道路1.21億元。第一期25K＋750～26K＋600 (B、C段)經過近8次流標，終於在今年9月順利發包完成。

劉建國指出，第二期路段149甲線23k＋735~25k＋750(A路段)，公路總局於2018年補助雲林縣政府366萬元辦理環評作業，另此路段考量坡地安全性與地方民情，改採截彎取直方案新闢高架橋梁，約需5.2億元，惟經過湖山水庫集水區及開闢土方量較大，估需2年辦理環評作業。

吳澤成說，目前搶修道路應算是暫時性替代方案，因為每逢豪大雨或天災就會讓這條道路受損，短期先採舊有道路進行搶修，未來加上第一期25K＋750～26K＋600 (B、C段)完工，將可全面先行通車。至於當地鄉親所期待用截彎取直方案新闢高架橋梁，因目前正進行環評，期望能盡早完成並爭取工程經費，屆時將一勞永逸解決。

吳澤成強調，149甲線從921開始就有災害發生，長期無法通車，劉建國長期關注，在立法院督促且要求早日通車。

(中時 )