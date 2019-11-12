台灣漸漸邁向超高齡化社會，為了讓勞工能在工作與生活取得平衡，勞動部從103年提供「推動工作生活平衡補助計畫」，至今已有1442家企業、2334措施，支持員工紓解身心壓力，而今年首度有企業申請「長者臨時照顧空間」，讓員工能夠兼顧工作與家庭照顧。

勞動部「推動工作生活平衡補助計畫」，補助企業推動優於法令的友善員工措施，補助項目包含企業辦理員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、兒童或長者臨時照顧空間、特殊需求員工協助措施及宣導等，每企業最高補助60萬元。

近年來，有越來越多企業為協助員工職場適應，透過申請補助「員工關懷與協助」，辦理員工危機關懷、敏感度訓練、輔導關懷技巧等課程，培訓各級主管對員工關懷知能，建立企業關懷種子，給予有需要支持及協助的員工關懷。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，今年首度有金統立公司申請「推動工作生活平衡補助計畫」的「長者臨時照顧空間」，該公司發現部分同仁有長輩照顧的需求，因此允許員工可以把長輩暫時寄在公司，減少勞工請假。

勞動部提醒，109年「推動工作與生活平衡補助計畫」第一次申請預定在109年2月至3月間辦理，企業可以提前評估員工需求，規劃工作與生活平衡措施或課程活動申請補助。

(中時 )