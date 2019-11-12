台大醫院雲林分院小兒科主任蔡政憲（左一）、聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉（中）和中正大學法律學系教授施慧玲（右二）今12日也現身議會，分享閱讀禮袋在嬰兒室發送的優點。（呂妍庭攝）

聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉（左）分享閱讀禮袋在嬰兒室發送的優點。（呂妍庭攝）

為推廣親子共讀，增進親子感情和孩子未來口語、閱讀能力，嘉義市議長莊豐安、議員蔡永泉提案，獲得全體議員連署，建議嘉義市政府在嘉市各醫療院所嬰兒室統一贈送新生兒父母「閱讀起步走」禮袋，期盼透過護理人員的衛教，力行親子共讀，真正發揮贈書的功效，對此，市府文化局承諾會考慮把醫療院所嬰兒室納入閱讀起步走推動的通路之一。

「閱讀起步走」政策行之有年，各縣市作法大不同，嘉市目前針對設籍轄內的新生兒父母，選在戶政事務所辦理出生登記時一併贈送閱讀禮袋，蔡永泉認為，雖然地方政府立意良善，但戶政人員親子共讀得專業不足，無法藉機會教育父母親子共讀的重要性，反觀宜蘭縣早在2017年就改由轄內各醫療院所兒科及婦產科嬰兒室發送閱讀禮袋，台北市去年和雲林縣今年也跟進，嘉市應該也可以。

台大醫院雲林分院小兒科主任蔡政憲、聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉和中正大學法律學系教授施慧玲今12日也現身議會，分享閱讀禮袋在嬰兒室發送的優點。李欣蓉說，現在婦女生產多在醫院，產後至少會在醫院待上24小時，此時護理人員除指導新生兒照顧、哺乳等，也可以第一時間指導父母親子共讀。

李欣蓉說，父母教孩子看童書，可以結合自身的經驗，不管是講給小孩聽或問問題，都能促進孩子日後的語言能力，尤其是新住民或原住民，更建議用母語和孩子共讀。蔡政憲說，根據研究，父母一周只要進行大約3次的親子共讀，每次5分鐘就夠了，就算孩子在睡覺也可以讀，尤其爸爸來講效果更好，透露雲林縣8月開始在嬰兒室推動，家屬的反應都很好。

市府文化局表示， Bookstart「0-5歲嬰幼兒閱讀起步走」市府推動11年，孩子出生報戶口時，爸媽就可以獲得繪本小書包，另除了文化局與所屬圖書館每月的繪本小故事講座，更結合東西區托育資源中心，舉辦0到3歲專屬的親子閱讀活動，非常感謝議員和關心兒童閱讀的醫療人員、專業人士，市府將考慮把醫療院所嬰兒室納入閱讀起步走推動的通路之一。

(中時 )