衛生局實施碳13尿素檢測幽門桿菌感染情形。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

幽門螺旋桿菌被世界衛生組織列為第1類致癌物，人類受到感染比率相當高。不過在花蓮卻有一項異常數據，縣議員黃振富今在議會提出，衛生局針對部落1000多名原住民男女進行碳13尿素吹氣檢測，有一半被發現呈陽性染菌，經投藥後再做吹氣試驗，仍有高達20％未能除菌，衛生局長朱家祥說這數據顯示部落幽門桿菌感染率、抗藥性「雙高」，可能和平日濫用抗生素有極大關係。

朱家祥也表示，為了進一步防治幽門桿菌加劇甚或衍生胃癌種疾，希望能擴大對象進行碳13尿素吹氣檢測，並提案納入花東基金因應。黃振富也提醒，衛生局應加強宣導推廣民眾公筷母匙觀念、避免口沫等公共衛生管道傳染途徑。

黃振富今在議會提出，世界衛生組織在1994年將幽門螺旋桿菌列為胃癌的第一級危險因素。幽門螺旋桿菌會附著在胃壁上，繁衍出菌落，菌落產生的化學物質，會引發免疫反應，使得細胞發炎，未能即時防堵，可能惡化成胃癌，但只要殺死了幽門螺旋桿菌，的確有預防胃癌的效果。

本身也師醫師的朱家祥表示，經專家學者統計分析，發現原住民幽門桿菌感染率較高，以及考量醫療資源分配性，衛生局108年度試辦針對原住民部落20至60歲、1269名男女進行碳13尿素吹氣，有636人顯示陽性染菌。投予第一線口服除菌藥，第二次進行碳13尿素吹氣，發現陽性率仍高達20.43％。抗藥性如此之高，讓衛生人員相當詫異。

黃振富說，早年台灣衛生環境較差，只要飲水不潔、如廁後雙手沒洗乾淨，或是父母帶菌又咬碎食物餵食孩子，就可能會傳染此菌。這是否顯示部落環境衛生仍需加強，請衛生局強化宣導。

他說，目前最常用的是血清抗體測定法及碳13尿素呼氣試驗，但碳13尿素呼氣檢查的成本比抽血高，他支持納入花東基金支付檢測經費，也呼籲已經得到消化性潰瘍、早期胃淋巴癌等胃部病變的人主動檢查。

(中時 )