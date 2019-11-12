司法院人審會決議 派任多名女院長 16:522019/11/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 司法院人審會今決議調派多名女法官為院長，其中高雄高分院法官簡色嬌任橋頭地院院長、臺中高分院法官張靜琪為澎湖地院院長、 橋頭地院院長莊秋桃升任高雄高分院院長、澎湖地院院長李淑惠任雲林地院院長。 雲林地院院長張國忠任高院臺中分院庭長，此外最高法院也有法官異動，呂丹玉審判長任公懲會委員，高雄分院高分院院長洪兆隆任最高法院法官。 (中時 ) #院長 #地院 #法官 #高分院 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 冰屍案二審開庭 死者刀傷爆爭議 01:392019/11/08 社會 法官判川普濫用同名基金 須支付逾6000萬元 15:162019/11/08 國際 被韓國瑜批「幾流政府」蘇貞昌反擊「用詞粗鄙」 13:012019/11/10 政治 下藥性侵女網友驗出多男DNA 渣男不認帳 17:392019/11/10 社會 韓張配！高學歷農夫與接地氣賣菜郎 21:132019/11/10 政治 法律系正妹穿法袍 超仙顏值引暴動 10:592019/11/11 正妹 不可能只當陽春立委？吳敦義：請勿這樣猜測 11:162019/11/11 政治 韓國瑜搭檔張善政 國民黨：最適當的副手 11:282019/11/11 政治 太陽花案警察國賠 退警明集會抗議申請不准 23:042019/11/11 社會 退警抗議太陽花國賠 北院：未定讞當事人可上訴 13:562019/11/12 社會 社會熱門新聞 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 罷工上班被同事PO文罵「婊」長榮空姐遭訴 - 社會 退警抗議太陽花國賠 抵行政院前與警對峙 - 社會 蘇貞昌點名槍決 小燈泡凶手沈默 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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