司法院人審會今決議調派多名女法官為院長，其中高雄高分院法官簡色嬌任橋頭地院院長、臺中高分院法官張靜琪為澎湖地院院長、 橋頭地院院長莊秋桃升任高雄高分院院長、澎湖地院院長李淑惠任雲林地院院長。

雲林地院院長張國忠任高院臺中分院庭長，此外最高法院也有法官異動，呂丹玉審判長任公懲會委員，高雄分院高分院院長洪兆隆任最高法院法官。

(中時 )

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