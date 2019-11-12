新加坡空軍（RSAF）的4架波音KC-135R同溫層加油機( Stratotanker)在6月退役，新的機種將是空巴集團A330多用途加油機（MRTT），將接管未來的空中加油、運輸與航空醫療後送任務。

詹式防衛(Jane’s Defense)報導，新加坡的第一代加油機，是由C-130運輸機改裝的KC-130B、KC-130H加油機，雖然表現不錯，但是內載燃油量較低，滯空時間較短。於是在1996年，新加坡以2.8億美元的價格，購買了4架美國空軍的退役KC-135，雖然購入的是服役超過20年的中古機，但是已經過中期性能改良，包括換裝F108渦扇發動機，其巡航速度下的燃效率提高了25％，並且比原始的J57渦輪噴射發動機有更好的燃油性能與可靠度。

此外還受益於美國空軍航電性能改良，新加坡接手的KC-135有著新型面板座艙，有較高的自動化系統，大幅減少飛行員工作量，因此駕駛艙人員減少到兩位。首架KC-135R飛機於2000年9月返回新加坡，機隊由位於樟宜空軍基地的112中隊運營，並於2002年8月獲得全部作戰能力。

新加坡雖為彈丸小國，但是相當重視空中加油機，主要著眼於提高戰機的在空巡航時間，保存有效空中戰力，萬一戰事爆發，戰機能夠隨時得到空中加油。

新加坡是在2014年，與空巴集團達成購買4架A330 MRTT加油機的合約，首架在2018年8月14日投入服役，新加坡很早就注意到波音的KC-46飛馬座加油機的研發不太順利。

(中時電子報)