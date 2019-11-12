麻豆國中美術班學生在瓦片上彩繪，呈現對學校歷史與糖業故事的想像。（劉秀芬攝）

總爺藝文中心與麻豆國中合作的「藝文教育扎根校園共創計畫」，12日於麻豆國中發表成果。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

總爺藝文中心與麻豆國中合作的「藝文教育扎根校園共創計畫」，12日於麻豆國中發表成果。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

校園福利社前方草坪上已被拆除的日式圖書館，透過此次計畫被創作還原，呈現同一場域今昔對比的有趣意象。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市總爺藝文中心與麻豆國中合作的「藝文教育扎根校園共創計畫」，12日於麻豆國中發表成果，美術班學生以水彩、壓克力等顏料彩繪80片水泥瓦，畫出學生對學校歷史與糖業故事的想像，不但有校舍風景，還有傳說中的愛情故事。

麻豆國中前身為1910年成立的蔴荳尋常高等小學校，1912年設校於現今麻豆南勢里總爺5號的總爺糖廠內，就讀學生都是日籍員工子弟，後因校舍與設備不敷需求，1933年遷至現址。

這次的校園共創以文史為基礎，由藝術家王瑞亨帶領七、八年級美術班學生進行創作，以藝術形式再現校園歷史，特請地方文史工作者梁茂隆講解地方文史故事，其中傳聞中的愛情故事有如麻豆版的海角7號，讓學生記憶深刻。

此外，課程運用建築「放樣」手法，標示舊建築的大略位置，學生除在水泥瓦上描繪校園風景，還出現總爺糖廠蒸氣火車頭與紅樓，穿日式制服的男、女學生，作品各異其趣。另一項作品則是將鏡子磨砂並黏貼圖書館老照片，運用鏡子投射原理，呈現同一場域今昔對比的有趣意象。

文化局表示，麻豆國中是在地唯一的公立國中，許多學生家中長輩都是校友，歷經不同年代的時空背景與氛圍，各世代對相同的校園空間，有著不同的情感記憶與話題。

這次的校園共創以文史為基礎，創作專屬學校的公共藝術作品，發表會上學生也親自導覽解說，述說創作理念，未來這些彩繪瓦片將放在校園展出，並在下次共創計畫中再創為新型態藝術品。

(中時 )