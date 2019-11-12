醫療無疆界！高雄榮民總醫院送愛到柬埔寨，協助當地改善兒童健康、營養邁入第3年。7歲病童林賽有嚴重心肺問題，已錯過黃金治療時機，經高榮團隊施行開「心」手術，順利挺過難關。院方12日為林賽舉辦重生會，場面相當溫馨。

高榮指出，2013年創立的「無著公益服務協會」，每年固定前往柬埔寨鄉村舉辦兒童健檢與教育推廣活動，2016年3月在活動中，發現病童林賽小朋友，原先協會協助他在柬埔寨國內就診，但未能有明確診斷，當地醫院甚至宣告放棄。

直到2018年8月，高榮柬埔寨行動醫療團的兒童心臟科醫師盧文憲，用行動心臟超音波確診是「大動脈轉位」，當時年僅4歲的林賽，呼吸十分費力，同齡孩子呼吸速率每分鐘20次，林賽則為每分鐘5、60次。

盧文憲表示，林賽早已錯過黃金治療時機，雖然沒有夭折，卻因嚴重肺高壓及發紺造成發育嚴重受阻，若以外科治療危險性極高，術後也恐因肺高壓，引起右心衰竭而死亡。

高榮兒童團隊經多次會議討論，由無著公益服務協會協助家屬辦理簽證到聯繫航空公司的搭機準備，轉診任務由高榮醫師林彥婷、盧文憲及護理師蕭綺嬅合組醫療團帶回台灣治療。

林賽在高榮順利完成開「心」手術，12日院方舉辦「重生會」慶祝他可出院，從血氧濃度來看，術前不到70％，術後提升到平均93％，活動能力明顯改善，讓林賽可健康長大。

(中時 )