世界棒球12強賽6強複賽，中華隊今晚6時與韓國隊交手尋求首勝，教練團推出旅日歐力士猛牛隊右投張奕先發，韓國隊則是左投金廣鉉掛帥。中華隊先發名單也做了變動，改由隊長胡金龍擔任首棒開路先鋒，打線也以右打者為主，只剩王柏融、王威晨2名左打，捕手也改由高宇杰擔任。

總教練洪一中表示，並非迷信右打剋左投的想法，而是胡金龍的打擊率3成64居全隊之冠，加上經驗豐富，也精於選球，擔任此役第1棒比較合適。而且近幾場打線不夠連貫，需要變動變動陣容來改善。至於先發投手張奕，洪總希望他的局數能夠拉長一點，減低使用牛棚的變數。

中華隊先發名單如下（先攻）：

第1棒 胡金龍（左外野手）

第2棒 林哲瑄（中外野手）

第3棒 王柏融（右外野手、左打）

第4棒 林泓育（指定打擊）

第5棒 陳俊秀（一壘手）

第6棒 林立（二壘手）

第7棒 王威晨（三壘手、左打）

第8棒 王勝偉（游擊手）

第9棒 高宇杰（捕手）

先發投手 張奕（右投）

韓國隊先發名單（後攻）：

第1棒 朴珉宇（二壘手）

第2棒 金河成（游擊手）

第3棒 李政厚（中外野手）

第4棒 朴炳鎬（一壘手）

第5棒 金宰煥（指定打擊）

第6棒 梁義智（捕手）

第7棒 金賢洙（左外野手）

第8棒 閔炳憲（右外野手）

第9棒 許敬民（三壘手）

先發投手 金廣玹（左投）

(中時電子報)