台中市長盧秀燕12日表示，花海開幕首周口碑爆棚，策布展、遊客服務與交通接駁成功到位。（盧金足攝）

台中市交通局長葉昭甫呼籲遊客多利用免費公車，避免塞車與找停車位，節能又減碳。（盧金足攝）

台中市觀旅局長林筱淇說，周末開幕吸引數萬民眾前往觀賞，總長200公尺堪稱地表最大巨型玫瑰圖騰，將再掀新話題。（盧金足攝）

台中市農業局長蔡精強表示，行銷中彰投苗休閒精緻農業，預計創造就業機會人數3000人，帶動農業與農村觀光休閒超過200萬人次。（盧金足攝）

台中國際花毯節、新社花海、中台灣農業博覽會曾於2015年合辦，2016、2017年花毯節移師后里，台中市政府今年再度恢復三合一，預計超越200萬參觀人次，觀光產值超過13億元。市長盧秀燕12日表示，花海開幕首周口碑爆棚，策布展、遊客服務與交通接駁成功到位，提醒團隊持續努力做到最好，再創花卉盛會的金字招牌。

市府12日舉行市政會議，由農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫等人，針對新社花海、國際花毯節、中台灣農業博覽會展出現況及交通接駁進行專案報告。

蔡精強說，中台灣農業博覽會由台中、彰化、南投、苗栗4縣市合辦，設置「幸福悠遊台中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」及「幸福苗栗」4大展區，行銷中彰投苗休閒精緻農業，預計創造就業機會人數3000人，帶動農業與農村觀光休閒超過200萬人次。

林筱淇指出，今年花毯節取得法國聖修伯里協會《小王子》正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，每天整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，周末開幕吸引數萬民眾前往觀賞，總長200公尺堪稱地表最大巨型玫瑰圖騰，將再掀新話題。

「車等人，非人等車！」葉昭甫強調，市府規畫4條免費接駁公車與7處免費停車場，開幕第一個周末假日，交通接駁相當順暢，兩天共出動1791車次，疏運6萬3000人次，呼籲遊客多利用免費公車，避免塞車與找停車位，節能又減碳。

盧秀燕表示，花海三合一強勢回歸，新社花海、花毯節、中台灣農業博覽會三合一睽違三年再度登場，整體規畫與協調需重新開始，市府加強與農委會及其他縣市合作，針對新社花海鄰近道路也整修鋪建，藉由大型活動帶動地方建設。

活動開幕至今，市府在各項遊客服務與交通接駁暢，盧秀燕說，根據大數據分析，討論度高，口碑也相當正面，肯定各局處努力與成果，由於活動持續展出至12月1日止，提醒各局處不要鬆懈，園區維安、環境整理，遊客服務，都要持續做到最好。

盧秀燕也預告接下來各項精彩活動陸續登場，包括12月的2020台灣燈會副展區文心森林公園搶先登場，耶誕節點燈活動驚喜、跨年晚會后里主場齊聚A咖4大女神、跨年晚會副場首次移師太平，以及1月的元旦精彩升旗活動，2月台灣燈會主燈區，請民眾拭目以待。

(中時 )