高市勞工夜市11日正式走入歷史，警方加強取締掃蕩不法擺攤。（柯宗緯攝）

在高市勞工夜市擺攤的鞋店老闆陳鳳山無奈說，又被開紅單了，就算下周依法不能擺攤，還是會來。（柯宗緯攝）

高市30多年歷史的勞工一德夜市，未趕赴「日落條款」期限前，申請通過就地合法，11日確定走入歷史。外傳夜市管委會遞交申請案給高市府，審查期60天內不會被強制撤離，但經發局打臉說，大限已過將依法行政，轄區警方也將加強取締。

勞工夜市300多家攤商占地擺攤，造成噪音、環境汙染，近日地方住戶更向副市長葉匡時陳情。高市府7年前訂定《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》，對未經核准設置道路上既有攤集場，必須於申請期限7年內，以管委會組織名義提出申設，獲住戶同意後才可繼續營業，但11月12日大限之日已屆，勞工夜市仍未走完法定程序。

勞工夜市管委會發言人曾燊堯指出，已趕在11日落日條款到期前，將送審門檻的居民同意書送到經發局備查，在審查期間60天內不會被強制撤攤，希望這個30多年歷史傳統夜市能得以繼續生存，延續高雄人回憶，繼續分享平價美食，與在地居民和平共處。

不少夜市攤販也掛起布條「高雄不是無情ㄟ城市」、「賺吃人賺小錢，拜託呼阮活下去」。鞋攤老闆陳鳳山表示，靠擺攤養活一家四口，「我們是弱勢團體，如果可以就地合法就好」，也可帶動地方觀光，就算下周禁止擺攤，是會來，不然怎麼生活？被趕再打算吧！

經發局副局長高鎮遠強調，沒展延60天這回事，這是對於法令的誤解，落日條款規定清楚須在7年內完成合法申請，這60天是包括在7年之內。換言之，現行法令未修正之前，就不是合法攤販集中場，必須依法行政，未來看違規樣態，交由所轄機關單位取締、開罰。

轄區前鎮警分局長林新晃指出，警察局配合高市府，取締力度會加強，依法告發、還路於民，以優勢警力採取連續告發手段，根除長期占道行為。昨晚也派29名警力掃蕩取締，共開出54張罰單，下周若再有違規擺攤，搞不好要開100張罰單。

(中時 )