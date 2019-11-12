外界好奇孫安佐如何抉擇阿乃跟米砂，但一致認為狄鶯美貌超越兩女。(中時資料照片)

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，近日捲入桃色風暴，跟網紅米砂(Misa)合作拍片傳緋聞，女方先認了與孫安佐有過肉體關係，後又回應墮胎疑雲，表示以受孕期推算「只有和孫安佐發生關係過」，然因男方已另交女友而選擇墮胎，如今孫安佐正牌女友也被起底，是有「地方歐派」的巨乳直播主阿乃，而兩女都是正妹，外界好奇孫安佐如何抉擇？然批踢踢網友卻有截然不同的答案，一面倒選擇「第三人」。

網紅米砂認做人工流產，直指孩子是孫安佐的，因男方不想留加上無育嬰計畫，因此選擇墮胎，也扯出孫安佐正宮女友阿乃，事後阿乃在IG公開喊話：「我的憂鬱不是來自它，而是來自一個只說對自己有利的話，隱瞞許多實話跟真相，利用眼淚跟網軍帶動風向的人」，疑似暗嗆米砂說謊，整起事件成了羅生門，而孫安佐本人事發後尚未給出說法。

而比起事實真相，網友們更關注孫安佐桃花運極佳，米砂與阿乃兩位知名網紅正妹都傾心於他，然最後選擇跟阿乃正式交往，加上說過最愛的動漫女主角是「02」，因此認為他喜歡胸部豐滿的女生，但網友一致覺得兩女都不夠看，覺得其實「孫媽媽」狄鶯最正，不僅凍齡有術，且顏值完勝阿乃、米砂，年輕時的狄鶯根本是無敵美女，認為孫安佐的爸爸孫鵬眼光真的很好，「安佐的媽媽漂亮多了」。

(中時電子報)