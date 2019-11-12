桃園機場新塔台內部首度曝光。（陳祐誠攝）

桃園機場新塔台高度更高，俯瞰機場無死角。（陳祐誠攝）

交通部長林佳龍秀出自己的「一日航管員」實習證。（陳祐誠攝）

桃園機場塔台使用超過40年，新塔台日前完工，系統已上線測試中，且首度曝光開放媒體拍攝，新塔台外型設計來自於野柳女王頭，擁有360度視野，高度也高出19公尺，俯瞰機場無死角。交通部長林佳龍也拍影片擔任一日航管員，向外界介紹航管員辛苦的工作。

桃園機場塔台自1979年啟用至今，航行量從每天不到100架次，成長到現在每天730架次，航行量超過啟用初期的8倍。交通部2016年5月動土興建新航廈，2019年底完工，耗資12.7億元。林佳龍宣布，新塔台預計12月16日投入營運。

塔台區也建置360度模擬機系統，新建置直徑8m、高度2.9m、360度環型螢幕模擬機，可模擬國內各機場場景，並依據訓練目的設計訓練題材，將各機場發生過的特殊案例及天候變化模擬實際場景，例如模擬桃園機場下大雪、動物闖入等，強化塔台管制員對各類情境的應變能力。

民航局飛航服務總台塔台長袁星健說，航管員千萬不能慌亂，否則會一步錯步步錯，航管員必須經過半年學科學習，上線再經過半年的術科訓練，每次招募大概都有四分之一的人被淘汰。

他指出，航管員要使用無線電、電腦、紙筆，同時處理很多事情，交班還要邊看螢幕邊向同事交接，是極需要短期記憶能力、一心多用的工作，與學歷或會不會讀書並無關係。

(中時 )