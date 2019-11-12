明年底捷運綠線即將通車，台中捷運公司公開招募基層服務人員、維修人員及行政人員，日前報名截止，共計有7851人報名，預計錄取528人，平均錄取率約為6.7％，預定11月30日、12月1日進行筆試，明年1月18日、19日面試、2月24日起陸續進用。

中捷公司為因應明年通車營運所需，人員招募公開招考共計5類組、21類科，包含運務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科，預計錄取528人，薪資依職務不同約2萬6300元至3萬6100元。

中捷公司指出，報名期間接獲許多應考人詢問筆試準備方向、是否有考古題可供參考及是否可以使用計算機等問題。

中捷說，筆試命題範圍將依甄試類科學歷限制調整，例如站務員、技術員等學歷限制為高中(職)的類科，命題範圍原則即為高中(職)課程範圍；工程員、專員、副站長等學歷限制為大專院校的類科，命題範圍原則即為大學課程範圍。

另外，11月21日公告試場資訊時，將一併公告可以使用計算機的考試類科，提醒應考人留意相關訊息。

中捷公司表示，台中捷運系統除即將通車的捷運綠線外，捷運藍線已進入綜合規劃階段，捷運橘線正進行可行性研究中，前景看好，歡迎熱情、專業的民眾與中捷成長前進。

(中時 )