大樓出租套房、公寓也是「清樓專案」重點執行目標。（警方提供／李金生金門傳真）

金城分局長李益杰表示，配合明年總統、立委大選，將針對重點目標持續加強查察，確保良好治安環境。（李金生攝）

金門外來暫住人口愈來愈多，警方「清樓專案」全面清查各類鐵皮屋、工廠與倉庫、出租套房、公寓，強力掃除治安死角，挖掘犯罪根源，今年已查獲通緝犯1名及治安顧慮人口3名。

設籍人口逾13萬人的金門，近年外來人口激增，尤其集中於金城鎮和金寧鄉2地。金城分局密集執行「清樓專案」，目標鎖定出入人口複雜和遷動頻繁的地方，包括特種營業場所、社區大樓出租套房、公寓及各類鐵皮屋、工廠與倉庫，加強對治安顧慮人口及未設籍暫住人口的清查作業。

警方統計，金城分局今年已執行「清樓專案」15次，累計清查轄區170餘處178人，其中有通緝犯1名及治安顧慮人口3名，在挖掘犯罪根源，事先掌控和防範再度犯罪，取得一些成果。

金城分局長李益杰表示，配合明年總統、立委大選，將針對重點目標持續加強查察，確保良好治安環境，民眾若發現可疑人、事、物，應立即通報警方處理，協助打擊犯罪。

(中時 )