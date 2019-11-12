退警在行政院前大喊「蔡英文」下台。（陳鴻偉攝）

退警抗議太陽花國賠，12日下午2時30分，約500多人先在台北地院集合，遞交陳情書後4時40分左右轉往行政院大門，呼喊口號「攻佔行政院」後，群眾在4時52分試圖衝向政院大門，但遭維安警力及鐵柵欄擋下，現正持續抗爭中。

（中時電子報）

(中時 )