華山通霄天使站站長何淮鈞（右）與學童，致贈祝壽卡片給百歲人瑞，氣氛溫馨。（巫靜婷攝）

華山基金會推動「子孫共學」，邀集幼兒園學童製作粉染紅蛋為百歲人瑞祝壽。（巫靜婷攝）

眾人合力將粉染紅蛋排成「壽」字。（巫靜婷攝）

眾人合力將卡片高掛長青樹祝賀。（巫靜婷攝）

提倡敬老觀念，華山基金會12日在苗栗縣通霄鎮烏眉里，舉辦「送愛百歲人瑞」活動，邀集在地企業和烏眉國小附設幼兒園學童，齊聚百歲人瑞家中，祝賀同樂，高齡101歲的劉讚謙患有重聽，詳閱學童與志工寫給他的祝壽卡片後，開心地用客語表示「真歡喜！」。

華山基金會指出，因當地就業機會少，劉家兒孫均在外工作，無法陪伴百歲人瑞劉讚謙，平時由75歲的長媳照顧他的生活起居，但他對人生的態度仍舊樂觀，為人處事和善喜樂，總是笑臉迎人，學童與志工12日準備粉染紅蛋，與他一起排成「壽」字，並將卡片高掛長青樹祝賀。

華山通霄天使站站長何淮鈞指出，百歲人瑞祝壽活動，邀集在地返鄉青年、熱心企業、店家與學校單位參加，劉家子孫長期在台北打拚，為讓劉阿公也能享受兒孫團聚之感，單位各出1項祝壽小物，模擬早期闔家團聚，親朋好友帶伴手禮回家的祝壽感覺。

何淮鈞指出，祝壽小物包含祈福筆、象徵福祿壽的15棵牛樟樹、豬腳麵線、薩克斯風音樂表演等，華山頒贈百歲人瑞證書，並推動「子孫共學」，利用成本不高的粉染紅蛋，培養學童敬老、傳承祝福的觀念。

(中時 )