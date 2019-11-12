教育部為落實原住民族教育法及實驗三法，積極推動各級學校原住民族實驗教育及課程，新竹縣尖石國小經2年籌備，12日熱鬧舉辦泰雅族葛菈拜（Klapay）民族小學揭牌儀式，展現實驗教育課程推動的成果。

尖石國小校長陳智明表示，該校目前有25學生，從106學年度起實施原住民族實驗教育，規畫泰雅建築、編織、傳統樂舞、山川地理、農耕及飲食等6大主題課程。

葛菈拜（Klapay）是尖石鄉嘉樂部落的泰雅語地名稱呼，校方透過主題課程將教學場域延伸至部落與溪野山域，讓學生從部落學習生活技能及倫理，從在地獵人身上學習山林智慧及天文知識，並透過傳統部落的踏察實踐文化。

陳智明說，原民住實驗課程經過2年的運作與實施，不僅提升學生的學習興趣，也強化學校與部落間的連結網絡，讓部落耆老和學生家長都能參與泰雅孩子們的教育過程。

陳智明並指出，葛菈拜民族小學將結合各領域課程，透過民族教育找回泰雅文化的知識美學體系，讓孩子們能發揮多元智能，延續泰雅族的生命智慧與活力。

揭牌儀式由尖石國學生表演太鼓，尖石區實驗聯盟學校的新樂國小舞蹈隊與嘉興國小合唱團接棒演出，透過動態實況及竹屋課程靜態展覽，展現原住民族實驗教育的成果。

後由部落耆老帶領學生一同吟唱古調，尖石國中luhung(臼)接棒，象徵文化的延續傳承，為嶄新民族實驗學校的誕生傳唱祝福與期許。

(中時 )