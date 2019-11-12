先逛SOGO、再逛新光三越，百貨週年慶特賣動輒3、4折，為了撿便宜，每年總會出現許多「閃靈刷手」，有些人單筆最高就刷了3、4百萬元，當業者快樂數錢的同時，恐怕也有很多家庭正開始為償還卡債而煩惱。

林口長庚醫院精神婦女身心醫學小組召集人蕭美君表示，男性較易衝動，衝動性患者通常也以男性居多，病態性購物症則以女性為主，約占8成，或許是因現在是「刺激消費」為主的社會型態，而女性又是家庭消費的決策者，市場心理學也常以女性為主要目標，行銷手法引誘、顧客至上的服務討得消費者歡心，加上本身有這種「體質」，女購物狂就出現了。

病態性購物症和一般過度消費不同，一般人想要購物，主要是很想擁有某樣商品，但病態性購物患者的目的不是商品，主要是對「買」的行為上癮，只喜歡買東西的感覺，不買就感覺不舒服，但買完之後就後悔、有罪惡感，東西買回去甚至可能不拆封，卻無法克制購物衝動。

也有人把躁症發作時的購物和病態性購物症混淆。蕭美君說，有些躁症患者發作時會瘋狂購物，像是一出門就訂6棟房子，或買好好幾百萬的寶石，但並不會特定購買哪些商品。

而據國內外調查發現，病態性購物症女性狂購的產品，以美化自己的商品居多，例如珠寶、化妝品、衣服等，男性則是買車、電腦、手機等，認為可提高身分的高科技3C產品居多。

蕭美君分析，會沈迷於購物快感的人，通常是因為生活中缺乏自信，自我認同不足，因而沈迷於購物時售貨員奉承、注意的錯覺式自戀，但是這種快感可能維持不到幾秒鐘，因此會一再購物以得到快感，特別是以下這5種人格：

1、從小習慣用物質滿足各種需求者

根據調查，多數病態性購物症患者，都有從小父母會用物質來滿足他們心理各種

需求的成長經歷，因此長大後習慣用購物得到禮物的欣喜，轉化各種生活上不如意的壓力和寂寞。

2、很難控制衝動者

有病態性購物症的人無法控制想買東西的衝動，因此平時有暴食、網路上癮、酒癮、賭博或衝動動怒者，也很容易有病態性購物行為。

3、缺乏自信，想靠購買得到售貨員關注者

對於自己缺乏自信，喜歡從購物中討價還價的過程得到快樂，或喜歡在購物時，獲得尊重及讚美的錯誤性自戀。

4、曾受過創傷者

曾經遭受創傷，例如被性侵或亂倫而被給予金錢者，長大易將錢財拿來亂買東西。

5、報復性消費者

對於先生或是伴侶不滿，故意花對方的錢來報復。

與其用這種短暫快感得到滿足，蕭美君建議，不如利用運動、和朋友聚會聊天，這種可以持續使人快樂的腦內啡分泌的活動，以獲得身心的滿足。

文章來源：※本文由《常春月刊》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

延伸閱讀：

(中時電子報)