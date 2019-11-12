月之美術館秋季展23日在鹽水登場，整個小鎮就像一座美術館。（南市府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

文化局拍攝的宣傳影片充滿奇幻及童趣風格。（南市府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

文化局拍攝的宣傳影片充滿奇幻及童趣風格。（南市府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

連續舉辦8年的月津港燈節累積超過300萬參觀人次，為了延續燈節能量，發掘藝術與文化創造的可能性，台南市政府文化局在今年啟動「月之美術館」計畫，以不侷限特定空間的概念，請來藝術家在老街巷弄自由創作，營造出「月光之城」的意象，23日起正式登場，並率先推出充滿奇幻浪漫氛圍的宣傳短片，邀民眾一起來鹽水探祕！

文化局請來5組藝術家，將當地的2條老街、4條巷弄當成畫布自由揮灑，一共帶來6件作品、1件展覽，內容包含空間裝置、建築構成、數位科技、社區關懷、民俗信仰等不同媒介及設置主題，讓鹽水就像是一座美術館。

文化局指出，作為「月之美術館」計畫起點，這次秋季展以「月光之城」為題，「月」的意象持續在不同領域間發酵，因此宣傳影片中藉由3位不同年齡層的女性角色與月亮之間互動，傳達跨越時代的集體想像，也能視為長久以來，人類對於這份寄託的傳承及共享。

為了呈現影片充滿童趣、奇幻的氛圍，製作團隊「源日工作室」以手工繪製《Miss Moon》繪本，成為貫穿影片的重要線索；背景音樂如同圓舞曲般、輕巧流暢地道出故事軸線；另外拍攝場景遍及鹽水在地重要人文歷史據點，像鹽水武廟、八角樓、王爺廟、伽藍廟、橋南老街、一銀巷、興隆橋等，滿滿的小鎮情懷，影片可上臉書「月之美術館」粉絲專頁觀看。

(中時 )