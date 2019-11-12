世界宗教博物館聯合在台灣的印度國際文化交流單位，16日將首度在台盛大舉辦「世界宗教文化體驗–錫克教慈善廚房」，活動中使用環保、便利又優雅的「樹葉餐盤」。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師2018年到加拿大多倫多參加第7屆世界宗教議會時，體驗錫克教「慈善廚房」。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

世界宗教博物館聯合在台灣的印度國際文化交流單位，16日將首度在台盛大舉辦「世界宗教文化體驗–錫克教慈善廚房」。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

今年適逢錫克教創始人那納克550周年誕辰紀念，做為世界宗教平台的世界宗教博物館聯合在台灣的印度國際文化交流單位，16日將首度在台盛大舉辦「世界宗教文化體驗–錫克教慈善廚房」（Sikhism Langar）活動，有興趣的民眾可事先透過網路報名，參加這場印度文化盛宴。

世界宗教博物館與錫克教的淵源很深，早在1999年南非開普敦舉辦的第3屆世界宗教議會上，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師與地位崇高的錫克教長老摩伊德．辛格（Bhai Sahib Ji）就開始20年的深厚情誼。

當年，摩伊德．辛格在大會上聽到心道法師說明，將籌建一座以跨宗教為主題的理念型博物館，相當驚喜，多次在國際場合與心道法師及博物館團隊交流。2011年甚至率團抵達台灣，參加世界宗教博物館10周年館慶活動，也有意複製這樣的概念，希望在英國伯明罕成立全世界第2個世界宗教博物館。

「慈善廚房」的傳統，從錫克教創始人那納克12歲時開始第一場Langar；提供免費素食給民眾享用，不分種族、宗教、性別、地位與國籍，參與者會整齊的席地而坐一起用餐，是實踐教義「平等」的一種方式。

策劃此次活動的世界宗教博物館發展基金會國際事務副主任陳瑞琳說，16日活動當天10時30分，先安排「請聖書」及祈禱儀式，重現錫克教傳統頭頂聖書的神聖儀式。

「慈善廚房」從煮食到外場的所有工作，都是由志工服務，對錫克教徒來說，服務（Sewa）是一種榮譽。主辦單位動員近50位志工，準備450份餐點，中午12時開始，分4輪進場體驗。

值得一提的是，這次「世界宗教文化體驗-錫克教慈善廚房」不只突顯平等的意義，為呼應心道法師近年積極推動的「愛地球，愛和平」運動，活動中使用的餐具特別選擇可完全自然分解的落葉製成，參加者還能將環保、便利又優雅的「樹葉餐盤」帶回家，重複使用。

現場還安排錫克教包頭巾體驗，前80位入場民眾，可結緣一條頭巾。陳瑞琳解釋，錫克教徒相信造物主創造的一切都是完美的，不因世俗看法改變身體的任何部位，蓄髮及蓄鬍不但是為了敬神，也成為教徒的信念及身分表徵。為保持頭髮的乾淨與整齊，男性教徒強制包頭巾，女性包頭或覆蓋頭巾皆可，沒有強制。頭巾還有忠誠、正義、尊嚴、勇氣和純潔的象徵寓意，但形式、顏色、大小沒有特別意義。

(中時 )