全球約有超過1億人罹患睡眠呼吸中止症，卻有8成未被有效診斷。傳統睡眠呼吸監測需在睡眠中心過夜，除了床位難排，貼片也經常脫落，降低了民眾的檢測意願，但安克生醫研發的產品打破了傳統，讓檢測在10分鐘內完成，今獲食藥署頒發醫療器材類「金質獎」。

睡眠呼吸中止症是國人常見疾病，40歲的男性中，約有2成人有睡眠呼吸中止的困擾，常見症狀包括打呼、白天嗜睡等。除好發於65歲以上民眾，BMI大於30、脖子粗、下巴後縮者，都是高危險群。

受限於傳統睡眠檢測的場地需求，許多人得花上數個月的時間才能排到睡眠中心睡上一夜。實際檢查時，因需穿戴許多儀器、貼片，睡眠容易受影響，偵測貼片也常因翻身而脫落，導致須重排檢驗，降低了檢測意願。

有鑑於此，安克生醫研發出睡眠呼吸中止症檢測儀器，讓檢測在10分鐘內完成，可解決醫學中心床位不足、等候時間長、費用高昂等問題。食藥署署長吳秀梅今親自授獎予安克生醫代表、總經理李伊俐，盼藉由公開表揚，鼓勵各界投入醫藥生技的研發。

該頒獎典禮由衛福部、經濟部共同舉辦，今年共有8件產品獲獎。其中，醫療器材類「金質獎」由安克生醫奪下，藥品類「金質獎」則由藥華醫藥以真性紅血球增生症(PV)第一線新藥奪下。製造技術類金、銀質獎從缺，由長佳智能公司奪下銅質獎，是此類別的唯一獲獎廠商。食藥署期許國內產官學研各界攜手合作，共創台灣生技品牌的價值。

(中時 )