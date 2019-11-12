總獎金100萬台幣的2019 ThreeBond福興挑戰賽今天在高雄高爾夫俱樂部開打，3位職業選手林遠惟丶蔣宸豑與王偉祥同以低於標準桿3桿的69桿，暫時並列領先，明天進行最後一回合決賽爭冠。

另有四位選手以一桿之差的70桿，暫並居第四位，包括何祐誠丶張哲瑜丶王璽安與方胤人。蔡顓至丶蔡宗佑丶蘇清安與蕭宏宇同以兩桿之差的71桿，暫並列第八位，明天均有機會爭奪冠軍。業餘組以許育誠打出73桿最佳。

職業球員蕭宏宇在第十八洞以第二桿距洞45公分最近，獲得台灣福興工業提供的特別獎項，獎金台幣2萬元。

本站賽事舉行兩回合36洞賽程，包括81位職業選手及9位業餘選手共90人角逐冠軍獎杯與台幣15萬冠軍獎金，出身淡水球場的職業新秀林遠惟今天抓下4隻博蒂、1個柏忌，賽後表示，今天木桿表現並不好，只有4個洞成功打上球道，不過鐵桿與切桿及推桿都不錯，18洞花28推。

蔣宸豑今天打出個人今年球季難得一見的6字頭佳績，以第15洞的21呎下坡小鳥推桿最遠，全場唯一的柏忌是第12洞的3桿短洞，他的開球短了，第2桿切上果嶺，下坡8呎保par推桿沒進。

另外一位暫時並列首位的王偉祥，至今已拿下TB挑戰巡迴賽兩冠，包括今年4月的開幕戰斑芝花球場站的冠軍，目前暫居TB挑戰巡迴賽總獎金排名第一，由於總獎金暫列第二的李士鴻只相差他不到3萬元，對於爭奪挑戰巡迴賽的獎金王頭銜與30萬元獎金，他說連這場還有兩場比賽，只能盡力而為。

福興挑戰賽是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第9站比賽，之後只剩11月27到28日最後一場封關賽，最後兩場比賽的結果，攸關挑戰巡迴賽全年總獎金排名以及獎金王頭銜與獎金王獎金，因此參賽選手均全力以赴，總獎金前五名可取得明年台巡賽參賽資格。

(中時電子報)