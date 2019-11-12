話才剛脫出口，眼淚就跟著滴下來，立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠上月底宣布以無黨籍身分投入屏東第一選區立委選舉，更熱鬧成立競選總部，事隔不到2周，洪12日在接到蔡英文總統致電勸退下，決定退選，而競總轉為小英後援會，全力支持蔡總統連任。

「前一晚才接到女兒電話，說很久沒看到媽媽，小孩也很久沒看到阿嬤」，洪恒珠哽咽地說，接著中午蔡總統來電與她深聊超過5分鐘，懇切希望她以大局為重，讓屏東選情單純化，因為自己非常支持小英總統，經過長考、也詢問支持者意見，才同意退選。

她強調，從起跑至今約5個多月，其實看到各鄉鎮市許多不足，所以提出的政見希望能改變現狀，蔡英文在電話那頭則承諾，她身為屏東子弟，絕對會認真照顧好屏東，把建設好屏東為最大目標，從電話中聽到蔡總統的懇切與決心，讓她深受感動。

洪恒珠表示，未來競選總部與輔選人員都將轉為小英後援會，全力協助總統連任，至於是否幫鍾佳濱站臺輔選，她則回應說，「看她有沒有需要我吧！」

(中時 )