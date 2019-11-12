波音MQ-25無人加油機已準備好上艦服役

在美軍第2艘福特級航母下水後，許多建造福特級初期還未出現的新武器，其開發商也積極研究如何讓新武器登上此一未來戰爭的最大平台。而其中最受注意的不外艦載戰機主力F-35C，至於其他配合機種，目前已確認的是CMV-22B魚鷹傾轉旋翼機取代C-2運輸機，以及MQ-25黃貂魚無人空中加油機。原有的F/A-18E/F仍將持續搭配F-35C，共同與MQ-25成為提升F-35C戰力的最大助力。

陸媒《環球時報》認為，這些未來福特級航母的艦載武器討論，可以看出未來美航母作戰力量的編成模式，而這些新型具備後勤功能的艦載機將為美國航母帶來一場「後勤革命」。

波音研發的MQ-25黃貂魚隱身無人加油機，能大幅增加F-35C的作戰半徑。（圖／美國海軍）

報導說，以目前廣受注意的CMV-22B魚鷹傾轉旋翼機將取代老化的C-2灰狗艦載運輸機，以及即將開始服役的MQ-25黃貂魚艦載無人隱形加油機。雖然短期內還無法登上福特級航母，但美軍已讓魚鷹機在尼米茲及上使用，其他舊式尼米茲級航母上先將先行試用F-35C與MQ-25，這將讓美航母戰鬥群的打擊能力形成新的飛躍。

專家表示，航母打擊群的關鍵戰鬥力是艦載戰鬥機，今年2月美海軍宣佈F-35C形成初始作戰能力，目前F-35C項目正在高速推進，它的制空作戰、對地打擊能力都遠超美海軍現役的F/A-18E/F系列戰機，要比其他國家裝備的常規起降艦載戰鬥機具有跨代優勢。如果加上E/A-18G電子戰飛機配合，可大幅增強其突防能力，可以說是一個不容忽視的現實威脅。

報導說，至於MQ-25黃貂魚無人加油機，可能將F-35C的打擊半徑增加400海里以上。尤其MQ-25的隱形能力幾乎就是為F-35C而存在的，以往美海軍主要使用F/A-18E/F戰機配合進行夥伴空中加油，但如此會影響F-35C的隱形功能，而在MQ-25的支援下，F-35C就更能夠發揮出自身隱形突防的優勢。

(中時電子報)