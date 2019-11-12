基隆市政府所舉辦的「2019基隆移民節」活動，將於23日在港邊的文化中心開跑，市府在12日安排記者會為此宣傳，現場安排了「異國服飾走秀」、「多元文化DIY攤位」、「國際美食攤位」等精彩活動展示。（吳康瑋攝）

基隆市政府所舉辦的「2019基隆移民節」活動，將於23日在港邊的文化中心開跑，市府在12日安排記者會為此宣傳，現場安排了「異國服飾走秀」、「多元文化DIY攤位」、「國際美食攤位」等精彩活動展示。（吳康瑋攝）

基隆市政府所舉辦的「2019基隆移民節」活動，將於23日在港邊的文化中心開跑，市府在12日安排記者會為此宣傳，現場安排了「異國服飾走秀」、「多元文化DIY攤位」、「國際美食攤位」等精彩活動展示。（吳康瑋攝）

基隆市政府所舉辦的「2019基隆移民節」活動，將於23日在港邊的文化中心開跑，市府在12日安排記者會為此宣傳，現場安排了「異國服飾走秀」、「多元文化DIY攤位」、「國際美食攤位」等精彩活動展示，市長林右昌和民政處長王榆森也特地到場致詞，希望新住民朋友們在基隆能夠感受到溫暖的歸屬感。

林右昌指出，台灣是多元族群的社會，尊重也重視每個族群文化、語言與生活，希望在基隆呈現文化包容、多彩風貌及多元價值，鼓勵新住民朋友走出來，透過基隆媳婦們精彩的走秀，美麗的服裝，來呈現基隆更多元、更多色彩的風貌，自信地把母國文化、語言及風俗，介紹給更多基隆市民了解。

林右昌表示，今年邁入第三年，活動攤位招募，46個攤位吸引151組新住民朋友踴躍報名；活動受到注目，當天除異國服飾走秀、國際美食及多元文化DIY攤位，適合市民一起參與。他也強調，這次的基隆移民節，更會安排異國服裝走秀及展示，讓大家近距離看見各國特色傳統服飾，還有讓民眾動手做、動手玩，了解各國文化內涵「多元文化DIY攤位」，大家最期待、美食不分國界「國際美食攤位」，讓來參加民眾滿載而歸。

民政處表示，今年基隆移民節擴大規模舉辦，除大家熟悉越南、印尼、泰國，也有來自柬埔寨、馬來西亞、中國、日本等國傳統文化元素組成；在報名時，各區戶政事務所配置專門人員協助，不方便使用電腦或中文不流利的新住民朋友，也能報名參加。

(中時 )