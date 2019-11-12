三立八點台劇《炮仔聲》近期陸續加入新面孔演出，陳子玄也再度歸隊，不過她這次飾演的是百變檳榔西施，個性活潑可愛又大剌剌，講話直白但心地善良，她笑說這角色挺符合本人的個性。她劇中與陳宇風將發展感情戲，但飾演他媽媽的何如芸當然會嫌棄出身不好又是檳榔西施的陳子玄，因此引發兩個女人的戰爭。戲外的她，也曾被男友媽媽嫌棄，最後落得分手下場。

陳子玄加入《炮仔聲》。（三立）

陳子玄說，她剛進三立時，交往的對象是一般上班族，結果男方母親嫌棄她的工作，還跟兒子直接表態「不要跟這種女生在一起」，因為拍戲有時會找不到人，又認定演藝圈一定很黑暗、很亂，再加上當時拍戲每天都在戲裡跟別的男生親親摟摟抱抱，有時還拍床戲，對方的媽媽覺得這樣的女生一定不好，搞到最後下場也是分手。

陳子玄當下覺得自己只是喜歡表演，為什麼不讓她做喜歡的工作，於是下定決心一定要努力賺錢，讓那些覺得「演藝工作收入不穩定、私生活也不見得好到哪裡」的人閉嘴，後來她在兩年內成功存到第一桶金，至今也沒有後悔進演藝圈過。

陳子玄加入《炮仔聲》。（三立）

陳子玄說，她乍聽要演檳榔西施時很緊張，以為每場戲都要穿很短又開衩到大腿且露胸的衣服，但這擔心是多慮，她這次演的檳榔西施是搞怪可愛型，所以一出場就戴上金色假髮並穿上水手服，而最近陳子玄更是在劇中為了受朋友之託而打工戴上面具變裝成熱門小丑，笑說個人變裝經歷並不多，連與老公的閨房樂趣都沒嘗試過角色扮演。

陳子玄表示，前陣子沒拍戲時，大多在相夫教子和接業配，旺的時候一個月就可以有八篇業配文，頗受廠商青睞，陳子玄開玩笑說：「多發幾篇業配把家先照顧好，再安心去拍戲！」。

這次加入演出，她最擔心是遇到飾演陳宇風前妻的陳小菁，因為韻如這角色實在讓人發瘋，擔心被她惡整的戲會吃很多苦，有次陳子玄遇到陳小菁，她還直接說好害怕遇到她喔，之後可能會被車撞、綁架之類的，結果陳小菁笑回：「沒這麼簡單，妳一定會被我毀容！」

陳子玄加入《炮仔聲》，劇中扮成小丑。（三立）

陳子玄加入《炮仔聲》。（三立）

這次與陳宇風飾演的暖男至文對戲，陳子玄笑說最喜歡溫文儒雅的男生，喜歡像大哥哥一樣的暖男，如果還沒結婚的話，至文的個性是她會喜歡的，一定會很容易不小心陷入愛河。不過現在老公也是夠暖，每天都會幫她準備早餐，有時候她起床晚，還會幫她把食物放在電鍋裡面保溫，陳子玄說：「我也會下廚回饋他。」

(中時 )