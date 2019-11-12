日媒報導，如果從今年日本進口的珍珠（粉圓）數量來簡單推估，日本的珍奶銷量可能超過2億杯。由於日本大型連鎖餐飲業者也加入市場，珍奶可說已成日本人國民飲料。

日經X TREND報導，日?TRENDY與日經X TREND共同發表的「2019年熱賣30項商品」中，來自台灣的珍珠奶茶獲選第2名。為了這顆可以加入飲料也可放入甜點中的黑色珍珠，處處可見日本人大排長龍。

文中指出，日本在2018年其實已算是珍奶的第3波熱潮，但今年珍珠進口數量竟然可能會比去年成長4.5倍，可說已達到非短暫性熱潮的水準。

日本財務省貿易統計顯示，2019年1月至7月進口6270噸珍珠，已經是創新高的2018年全年進口量的2倍多，且跟去年同期相比成長逾4倍。

如果簡單推估一杯珍奶中約放入25公克到30公克的珍珠，日本今年珍奶銷量可能超過2億杯。

珍奶發源地在台灣，隨著知名店家登陸日本，讓許多日本民眾可以更容易買到珍奶。很多人買了珍奶拍照上傳，透過社群網站讓這股風潮迅速擴散，創造出許多以珍奶為主的新流行語，也讓許多珍奶專賣店大排長龍。

也就是這股風潮，讓台灣更多大型連鎖業者加速到日本展店。

研究外食市場的專家有木真理談到珍奶業者大舉展店的原因說，珍奶製作簡單，且多數都是外帶，珍奶專賣店可以在比咖啡店更小的店面開店，加上成本較低，有意投入這個市場也更容易。

目前不光是日本大都市，全日本各地幾乎都是珍奶激戰區。

珍奶看似單調，但透過搭配不同茶種，已變化出至少10種珍奶飲料。珍奶的甜度可以隨消費者指定，也擄獲不少對甜食抱有罪惡感的中高年婦女。

大約在今年5月，日本大型餐飲店也陸續加入珍奶市場。7月推出兩種珍奶飲品的大型連鎖咖啡店表示，在試賣階段就大獲好評，詢問度相當高；實際販賣的數量也勝過其他飲品，無疑是近年來最熱賣的商品。

很多日本男性覺得去珍奶專賣店排隊購買很丟臉，現在可以在大型連鎖店內喝到。

有木真理說，雖然熱潮不久就會消失，但珍奶已經不會從日本的街上消失；接下來將進入穩定期，很多地方都能喝到。

7月在東京都代代木公園舉行的2019台灣嘉年華，主辦單位邀請8家珍奶專賣店進駐，規劃「珍奶一條街」，兩天就吸引約15萬人到場，較2018年約9萬人成長不少。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1081112

(中央社)