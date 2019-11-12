台中市長盧秀燕一上任就宣示落實陽光政治，市府研考會今年提升政府資料開放的廣度與深度，中央評比地方政府結果出爐，台中榮獲108年政府開放資料金質獎地方政府組第一名，台中市由2018年的70分大幅成長提高至今年的104分，市政公開透明勇於接受人民監督。

市府研考會主委吳皇昇12日在市政會議進行獻獎，將政府資料開放奪金的榮耀歸功於台中市民。

吳皇昇表示，在盧秀燕力推陽光政治的理念下，市府積極推動政府資訊透明措施，打破以往市府對外協議不公開的陳年窠臼，市府官網今年初就增設「合作備忘錄專區」，完整公開市府與外界簽訂的各項合作備忘錄、意向書、協議等內容，保障民眾知的權利。

針對政府開放資料運用，吳皇昇強調，市府今年也下了許多功夫，起初政府開放資料只關心量的增加，未考慮資料提供的品質問題，包括資料內容是否正確、容易理解、取得、格式是不是一致、更新是否即時等。

市府資訊中心展開大幅度調整，讓資料變得「可以用、很好用」，這是今年成功獲獎的重要因素。

吳皇昇強調，市府也讓資料授權搭配各種市民服務的應用，例如幫助交通局提供公車點位資料給民眾查詢公車路線及位置；幫助社會局結合老人福利機構、社區關懷中心、長青學苑等據點來建構起銀髮樂活地圖，讓原本靜態的資料變成可活用的資訊，發揮資料開放的經濟價值。

資訊中心指出，市府透過多次舉行跨局處檢討會議，廣納民間聲音檢討市府作法，依民眾對資料需求進行檢視，開放資料的數量由2018年底的1857筆逐漸增加至今年目前的2185筆。

吳皇昇表示，在資料品質優化方面，資料上架前都要經過檢核來區分資料品質等級，持續改善檢討，讓資料能用也好用，品質才能獲得提升，市府未來會持續兼顧開放資料的量與質，推展與民間社群的互動及促進資料應用，更貼近民眾的需求。

(中時 )