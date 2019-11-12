日式主題園區有「台版兼六園」美譽。(圖：綠舞提供)

旅展期間飯店執行長藍心瑩親自坐鎮。(張佩芬攝)

綠舞吉祥物烏咪娜咪在旅展攤位前表演。(張佩芬攝)

宜蘭綠舞國際觀光飯店在11日剛結束的「ITF台北國際旅展」，開賣首日主顧客回流，加大消費力道，當日即繳出300萬的亮眼業績，線上旅展也繳出好成績，與去年同期相較，整體業績成長三至四成，估計旅展現場以及線上整體業績上看1,500萬，回流客佔約兩成。

綠舞不同於一般飯店，擁有佔地5.75公頃的「綠舞日式主題園區」，去年3月中全新開幕，是全台首座迴遊式和風庭園，利用湖泊、瀑布、溪流造景，種植上萬株植栽，隨著花草樹木長成，園區風貌日益完美，被譽為「台版兼六園」。

綠舞國際觀光飯店座落在至園區高點，整個日式園區的風光盡收眼底，還能遠眺太平洋龜山島風光及蘭陽的田野風情，盡享優美景色與寧靜舒適環境，是放鬆慢遊的好去處。

如果是家庭或員工旅遊，綠舞的忍者之森體驗、浴衣體驗、文創體驗、抹茶體驗、騎士堡、大富翁等，可滿足不同年齡層需求，周末假日有魔術、打擊樂、森巴舞等安排，也可泡湯、游泳，享用日式或多國料理，行程豐富，屬於一站式旅遊。

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