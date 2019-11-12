新化區公所12日與台南市消防局第4救災救護大隊辦理防災演練，過程逼真引民眾關切。（新化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

新化區公所12日與台南市消防局第4救災救護大隊辦理防災演練，過程逼真引民眾關切。（新化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

新化區公所12日與台南市消防局第4救災救護大隊辦理防災演練，過程逼真引民眾關切。（新化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化區北側有新化斷層，過去曾造成台南地區嚴重災情，左鎮斷層亦位於新化東側約4公里處，新化區公所為加強同仁對地震防災的認識、提昇地震災害發生時的應變及自救能力，12日上午與台南市政府消防局第4救災救護大隊辦理防災演練，消防局出動人車驚動路過民眾。

新化區公所此次演練項目為模擬永康區發生規模6.0地震，最大震度台南市6級，震源深度20公里，屬極淺層地震；公所立即啟動自衛消防編組，進行初期避難疏散引導、災情通報彙整、建物安全防護、火災初期滅火及傷患緊急救護，演習過程十分逼真引起附近住戶及民眾關注。

第4救災救護大隊大隊長陳坤宗表示，演練動員新化、新市、山上、南科分隊及義消分隊等，出動各式消防救災車輛合計8車23人支援救災，進行人命搜救、周界防護、滅火攻擊、緊急救護，及車頂快速架梯、雲梯車昇梯進行人命搶救，針對地震造成的複合式災害搶救演練。

新化區長吳金喜表示，今年是921大地震20周年，特請善化等19區公所及所轄圖書館、轄內戶政事務所前來觀摩，希藉由此次演練有效降低地震第一時間所帶來的衝擊，確保區級應變中心能有效快速運作，並進一步整合所屬各防災編組單位及民間救難團體進行災害應變及復原重建。

(中時 )