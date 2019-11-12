高雄1歲女嬰顱內重傷昏迷，10日被女童周姓母親的張姓同居人送醫急救，院方通報為疑似兒虐案件，兩人到案矢口否認施虐，不過檢方複訊後，查出張男事後刪除與周女的對話紀錄，儼然心裡有鬼，行為相當可疑，高雄地院認定有湮滅證據、勾串證人之虞，聲請羈押禁見獲准，周女列為證人訊後請回。

檢警調查，20歲周女仍有婚姻關係，日前帶著與丈夫所生的女嬰，從苗栗南漂到高雄，最後與27歲張男同居生活，由於周女為上班族，張男無工作，因此由張男負責照顧女嬰，未料全身多處瘀傷，警方懷疑不只施虐一次，下手相當毒辣。

該女嬰前天被送往高醫急救，院方發現她顱內出血，全身傷痕累累，且有新舊傷夾雜，研判傷勢不單純，通報轄區三民二分局警方及社會局為疑似兒虐案，迄今女嬰尚未脫險，仍住加護病房觀察。

張男應訊時矢口否認施虐，但認了有「過失傷害」，但對於女嬰身上依舊傷勢，無法交代說明，說詞避重就輕，講不清楚照顧時發生的狀況，一再辯稱是女嬰自行碰撞、摔傷，檢方研判張男與女嬰獨處時間長，涉案程度高。

另外，張男在案發後，甚至心虛刪除手機上與周女對話紀錄，檢方認為有湮滅證據、勾串證人之虞，有必要羈押禁見，依重傷害罪嫌向高雄地院聲請羈押禁見，12日凌晨被法官裁准。周女則列為證人。

(中時 )