在台灣義守大學就讀，同時取得英國大學雙學位！致力於成為國際教育樞紐的義大，今年5月起與英國諾丁漢特倫特大學共同開設PEAP學術英語課程，目前已有25位學生通過檢測，入選修習首屆PEAP課程，未來可望取得兩校雙學位，也象徵義大國際化Education Hub計畫正式啟動！

為記錄歷史性時刻，義大今日邀請NTU代表團及英國文化協會的國際教育長徐薇芝和業務推展暨客戶關係經理莊雅莉蒞校，一同參與見證Education Hub開幕儀式；英國NTU校方指出，欣見義大國際化Education Hub啟動，期許雙方持續深化合作，攜手共榮，吸引更多來自世界各地的學生選讀雙學位、促進文化交流等。

義大校長陳振遠表示，義大近年來深耕全球，已經有400多所姐妹大學，除增加外國學生來台展開學術、語言文化等交流機會，更積極推動義大生多元海外交流契機，期待通過Education Hub的創立，強化義大與NTU等姐妹校合作，讓本地生能夠立足台灣，放眼世界，也讓越來越多海外生看見義大，選擇義大。

本學期共有25名義大國際學院與管理學院的學生考試過關，已於本學期開始選讀PEAP學術英語課程，管理學院國際商務學系一年級同學張雅晴表示，英國NTU將PEAP開在義大校園裡，對想提升英文能力的人可說是大利多。

(中時 )