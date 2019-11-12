客家委員會客家文化發展中心舉辦六堆客家文化園區舉辦六堆秋收祭「六堆鬥鬧熱 彩妝遊園趣」活動，美濃區由區公所及南隆國中共同組隊參加，在20組千人參賽隊伍中，榮獲第一名之榮耀。

在高雄市好客薪傳文創產業發展協會理事長林慧雯指導下，美濃區隊伍由南隆國中校長尹昱文率10名學生表演客家、原住民與新住民多元族群融合的舞蹈，並由美濃區長鍾炳光率40多名區公所員工及眷屬頭戴斗笠、手持油紙傘、提燈籠於隊伍後方擔任啦啦隊，展現美濃文化之美。

美濃區長鍾炳光及校長尹昱文更全程帶領遊行隊伍，令全體士氣大振，遊行途中大家不時以客語齊心呼喊「活力瀰濃！秋慶豐收！」展現了秋糧好收成的喜悅，也將團隊向心力與必勝的決心嶄露無遺，整體表現贏得評審青睞，在競爭激烈的比賽中脫穎而中。

區長鍾炳光表示，秋冬季節也是美濃多元農產盛產的時節，除了白玉蘿蔔、橙蜜香番茄外，還有紅豆、毛豆等作物，區公所也將於12月14日至109年3月1日舉辦「2019揪愛稻美濃－秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」活動，歡迎大家一起在作物豐收且氣候宜人的秋冬季節到美濃旅遊，親自體會美濃客庄的豐饒與魅力。

(中時 )