飯店業的櫃檯擺上宣傳摺頁，提供入住悅川酒店的旅客免費索取，帶著摺頁旅客可以輕鬆按圖索驥遊遍西屯。（台中市西屯區公所提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會將於12月21日在副展區文心森林公園率先登場，為吸引各地民眾相揪一起賞燈會，西屯區公所特別邀請位於台北市的台電智慧電網展示場及宜蘭市的悅川酒店一同共襄盛舉宣傳台灣燈會，推出親子、時尚、懷舊、健康4條2天1夜旅遊路線，帶動燈會觀光商機。

台電智慧電網展示場以結合綠能、科技與智慧為展示主軸，與本次燈會將傳統花燈結合機械動態、科技多媒體應用，巧合的相互呼應，透過展示場的電視牆播放「台灣燈會‧璀璨台中」主視覺，展場民眾紛紛被吸引並掀起熱議，甚至有民眾利用現場的AR互動與宣傳畫面拍照留念。

西屯區鄰近台灣燈會文心森林公園副展區，占有地利之便，西屯區公所為促進觀光，希望遊客來台中欣賞花燈，吃、喝、玩、樂、住都在西屯，更特別請宜蘭當地頗負盛名的悅川酒店在一樓大廳協助宣導。

悅川酒店員工於電視牆前展示西屯深度文化旅遊套裝路線宣傳，打上「2020台灣燈會在台中，好吃好玩好買好逛盡在台中西屯」，讓入門旅客一目了然，酒店櫃檯也擺上了宣傳摺頁，提供入住悅川酒店的旅客免費索取，帶著摺頁旅客可以輕鬆按圖索驥遊遍西屯！

西屯區長陳寶雲與現場旅客分享西屯好吃好玩小摺頁，熱情邀約台電人員及悅川酒店人員攜家帶眷來賞花燈，來西屯千萬不可錯過具在地特色的西屯老街，晚上更是一定要到逢甲夜市體驗各式美食小吃，西屯區公所也規劃親子、時尚、懷舊、健康4條2天1夜旅遊路線，滿足不同族群的需求。

(中時 )