國民黨立委宋瑋莉（左4）今父台北挺警察，對於蔡陣營要求道歉感到錯愕。（宋瑋莉競辦提供／許家寧基隆傳真）

國民黨基隆立委參選人宋瑋莉日前與青年座談，「口誤」將潛艦園區說成「潛艦國造是假議題」，雖然事後澄清更正，不過立委蔡適應陣營仍持續追打，今以國防部答詢打臉宋，呼籲宋瑋莉該為無厘頭發言，拖累基隆市議會形象，明天到議會「洗門風」道歉。

蔡適應競選總部發言人、市議員張秉鈞12日表示，潛艦國造假議題一事，宋瑋莉議員用自己的錯誤理解，進行誤導民眾，還拉國民黨籍議員同仁、總統候選人當成散播謠言的幫兇，不但傷害國軍、打擊國防自主，也讓許多議員同仁都很困擾。

張秉鈞表示，今天上午國防部長嚴德發在立法院也再次澄清潛艦國造不是假議題，表示潛艦產業園區將帶動產業，達成國防自主目標。至於這些謠言就是從宋瑋莉開始，宋瑋莉一連串無厘頭發言、沒有根據的說法，還成為近來國防軍事圈訕笑的話題。

張秉鈞說，宋瑋莉無厘頭的發言經媒體大幅報導，已傷害市議會的形象，讓許多議員同仁都很困擾。他建議，宋瑋莉可以利用明天個人總質詢的機會，先到議會門口洗門風，對她自己的言論負責，也向被誤導而陪同她開記者會的同黨議員道歉。

對此，宋瑋莉競選總部回應，對於蔡適應陣營要求她對說錯話道歉一事深感錯愕，並指出，蔡適應對被質疑部分都沒講清楚，一直找發言人出來閃躲，她認為這樣很不可取，更請蔡適應先出來把該回應清楚的部分說清楚、講明白，再來要求他人。

(中時 )