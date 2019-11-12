培訓村里長成為長照種子，深入社區提供服務與資訊。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛生福利部促進地方對長期照顧10年計畫2.0服務資源熟悉及運用，12日與苗栗縣政府及苗栗醫院共同辦理「長照知能認證里長」培訓及授證活動，培訓村里長成為長照種子，深入社區以即時提供諮詢及協助轉介。

衛服部展開全國22縣市巡迴宣導，已於桃園市、高雄市、新北市、台中市及台南市完成村里長培訓與認證，12日抵苗栗辦理，獲150多位村里長參與，提升長照知能，以利有效照護社區長者。衛福部政務次長薛瑞元、立委徐志榮、副縣長鄧桂菊到場期勉致意，感謝村里長為長照需求家庭，提供即時諮詢及協助轉介，落實各鄉鎮角落的長者照護。

縣府衛生局長張蕊仙表示，失能身障者、55歲以上失能原住民、50歲上失智症患者、日常生活需他人協助的獨居老人、衰弱者或65歲以上失能老人，皆可申請長照服務。長照中心主任林采勳說明，縣內ABC級據點目前共有248個，遍布18鄉鎮提供諮詢、轉介服務等社區照顧。

(中時 )