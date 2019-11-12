平鎮車站會不會由大變小？市議員楊家俍幫民眾發聲，眾所期待的鐵路地下化確定在環南站後，他立委呂玉玲卻在國會質詢，力爭將平鎮站遷移到東周鋼鐵場後方農業區，甚至連市長鄭文燦都動怒批呂在立院2年交白卷，呂玉玲反指對不起南桃園居民的是鄭文燦市府，北移車站並不會讓坡度變緩，且腹地縮小，讓大站變小站。

捷運工程局長陳文德表示，平鎮車站與鳳鳴車站在2005年台鐵捷運化計畫中，已同意於目前桃地計畫中平鎮站的地點增設通勤車站；2009年中央推動桃園鐵路高架化計畫時，卻未把平鎮車站納入高架化計畫中，縣府於2012年提出中壢延伸平鎮站的可行性研究未完成法定程序，直到2015年桃園升格，市府提出桃園鐵路地下化可行性研究，將平鎮站納入，但因坡度超過20％危及安全性，基於專業考量調整北移665公尺，坡度降至18.6％。

楊家俍說，地方很怕從有站變無站，大站變小站，鄭文燦回應「平鎮站一定有，環南與東周站一樣大！」鄭文燦說，東周鋼鐵廠旁是農地，並沒有納入都市計畫內，若要做都計，地下化時程會拖延非常久，都市計畫有階段性，區段徵收也要有時間。

「2屆任期有點不能諒解，交通部在推時交白卷，北移定案後想辦法要翻案，呂對民眾說要移到另一個地方去，會變大站還會有行政園區，但一件配套都沒有，怎可能？」鄭文燦認為立委說話要負責。

「我有跟鄭市長溝通過！」呂玉玲直指，平鎮是桃園人口第三大區域，平鎮站設在東周鋼鐵廠後方，可以配合平鎮開發，到時會有自償率，包括周邊土地站體開發，會帶動地方發展，2017年地下化計畫送到交通部，車站都在原址東周鋼鐵場，她在立院質詢交通部長林佳龍時，林回她「北移是鄭文燦市府改的」。

呂玉玲表示，2018年4月25日從農地北移665公尺至新址，腹地不到1公尺，「這會帶來大災難！」沒有轉運點、沒有停車空間，空間不會變大，她以中壢車站為例，因為沒有辦法整合，周邊卻有3個客運，交通經常大打結，「為什麼不是南移？更靠近埔心站對南桃園發展不是更好嗎？」

(中時 )