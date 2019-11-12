◎太陽花國賠案 柯:怕不上訴成判例

太陽花學運國賠案，外界關注北市府是否上訴，議員苗博雅12日在市政總質詢時提問，市長柯文哲表示，他一直想說要讓歷史事件早日結束，但若不上訴，警察局怕這會變成以後的判例。

◎退選後要挺誰？王金平這樣說

前立法院長王金平今天舉行記者會宣布退出2020總統大選，因為最後他沒能取得親民黨提名。對於接下來總統大選將要支持誰？王金平表示，他會支持理念相同的候選人，但他現在還不能決定，他目前看不到總統候選人有提出好的政策跟說法出來，要符合他對中道的期許，以後會看狀況再決定。

◎41歲比21歲還美？阿雅曝圓夢過程

阿雅主持《奇遇人生2》，同時也是該節目出品人之一，網友發現2季節目下來，41歲的阿雅竟比21歲阿雅還美，當年那位唱著「紅豆、大紅豆、芋頭」剉冰進行曲的阿雅，蛻變成為知性主持人，讓馮紹峰、Angelababy、劉雯及周迅等藝人卸下心防吐心聲，粉絲盛讚，「當阿雅對著任何人說話時，從內而外散發出的真誠簡直要溢出來。」

◎風神颱風生成 另一低壓接力擾台

立冬剛過幾天，又有熱帶性低氣壓蠢動，今已有一成颱，未來另有一個也將生成！象局最新消息，原位於威克島西南方海面的熱帶性低氣壓於今(12)日14時發展為輕度颱風，編號第25號，預測朝西北西前進，對台灣地區無影響。台灣颱風論壇則分析，當菲律賓熱低壓進入南海，周日至下周二要特別留意外圍水氣飄向台灣，可能帶來降雨。

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(中時電子報)