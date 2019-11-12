台中市西屯區公所12日舉辦何成里「長青歡樂歌唱班」課程結業式。（盧金足攝）

台中市西屯區公所12日舉辦何成里「長青歡樂歌唱班」課程結業式，為長青學苑學員們精心策畫一場期末同樂會，西屯區長陳寶雲、里長田貴玉到場與學員同樂，陳寶雲呼籲學員可以帶小孩跟孫子到文心森林公園及后里園區賞花燈，更要跟其他縣市的親朋好友宣傳，邀他們來台中賞花燈，「來西屯七逃吃美食！」

陳寶雲稱讚長輩勤學精神，值得大家學習，明年還要向社會局爭取更多的班級，讓想讀冊的長者能相揪來讀冊。

田貴玉說，學員都非常喜歡上課，不僅出席率非常地高，當下雨或天候不佳時，有些騎腳踏車或機車的學員不方便，仍不缺席，搭計程車來上課，希望明年能持續開班，讓喜歡唱歌的長者透過上課認識新朋友、學習新事物。

「長輩不僅要活到老學到老，也要多去戶外走走伸展筋骨！」陳寶雲指出，今年12月21日起台灣燈會在台中舉行，學員可以帶小孩跟孫子一塊到文心森林公園及后里園區賞花燈，更要向其他縣市的親朋好友宣傳。

場歡喜又依依不捨的同樂會後，也為學員準備豐盛餐點聯誼，祝福所有的學員們身體健康、萬事如意，期待明年的長青學苑開班時可以與大家相見。

(中時 )