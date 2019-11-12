上周日奧萬大吊橋發生男童墜落的意外後，林務局隨即針對全台森林遊樂區的安全進行健檢，林務局今天宣布全台森林遊樂區的9座吊橋中，有2座經檢查後發現需更換零件，因此暫時關閉，至於奧萬大吊橋，由於檢方尚在偵辦階段，目前還未進行檢測。

林務局指出，位在太平山森林遊樂區的見晴懷古步道，有2座吊橋需要檢修，其中見晴1號索橋早在今年3月就封閉，而見晴2號索橋則是在這次檢測後發現也須更換部分零件，但2座吊橋的主結構沒有安全性問題。

阿里山森林遊樂區中的阿里山吊橋，則是在土木技師的評估下，建議增高側邊的菱形防護網，預計從原本的100公分調整為110公分，以增加安全性，至於吊橋的安全結構上是沒有問題。

林務局強調，全台18處國家森林遊樂區內的設施，每年都有至少一次的專業檢查報告，各林區管理處也會依各自的安全需求評估，適時增加檢測次數，例如屏東林管處雙流森林遊樂區內的沿山吊橋，每年均委請專業廠商進行4次檢測。

此外，林務局也宣布明年將特別增加森林遊樂區的安全抽檢，預計委託外部專家學者，針對全台森林遊樂區內的吊橋、棧道、觀景平台等設施進行安檢抽查，確保各森林遊樂區均能落實安全維護管理。

(中時 )