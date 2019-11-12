南投縣長林明溱12日在議會宣示，學生會考成績墊底，國中校長調職！（廖志晃攝）

南投縣國中會考成績，在台灣本島各縣市中墊底，引發縣議員關切，要求縣府將裁併校節省的經費，比照免費營養午餐概念，用於課輔提升會考成績；縣長林明溱表示，學生會考成績評比最後1名的校長將調回教育處再磨練，改派候用校長上任！

南投縣議會12日進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員陳宜君、賴燕雪、陳翰立、羅美玲、葉仁創、廖梓佑及蔡銘軒等人，肯定縣府對教育的重視，但今年會考整體成績卻未進步，希望縣府將裁併小校節省下的經費，用於補助課後輔導鐘點費，加強學生課業，提升會考成績。

教育處長陸正威表示，縣府針對會考成績，致力「增A減C」，其中，仁愛、國姓、日新及三光4所國中成績進步，得力於校長和老師的全心投入，平均成績甚至優於都會區學校，但仍有8所國中成績明顯退步！

林明溱表示，校長是領頭羊，學校的好壞全看校長的用心與輔導方式，因此，將請教育處進行考評，學生會考成績最後1名的學校校長，將調回教育處再磨練，改派候用校長上陣，希望藉此警惕。

林明溱強調，整併減校省下的經費都納入教育發展基金中，一律用於學校設備新增及維護，或是向中央爭取補助後的地方配合款，沒有挪為他用。

林明溱說，會考成績好壞不能判定未來的發展，如果學生對讀書沒興趣，可以轉往技職體系發展，像南崗工業區的大老闆不少人是黑手出身，沒有高學歷但有一技之長，加上用心努力，照樣可以開創一片天！

(中時 )