防治所負責流浪動物專責僅4人。（林珮如提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣沿海地區流浪犬過多，縣府今年除加強動保稽查工作、成立海區犬貓絕育站等，還設捕捉專線，強化捕抓能量；但本應由各公所協助進行捕捉業務，卻有不少公所配合度太低，使動保人員無法有效完成作業。家畜所長林珮如疾呼「捕捉流浪狗為全民共業！」地方得給予適時協助，才能有效控管流浪犬隻數量。

中央自2017年實施零撲殺政策後，嘉縣流浪犬數增加2.5倍，但收容所已飽和，加上近年來流浪犬引發民眾受傷事件頻傳，因此，縣府成立精準捕捉專線，以控管野外成群的犬隻，也正推動民間代養收容計畫及嘉縣動物保護教育園區改建工程，增加收容能量。

針對人犬衝突熱區，縣府也擴大辦理犬貓絕育工作，今年預計總絕育4500隻，截至10月底已達4010隻，其中浪犬貓共1472隻，占36.7％；家犬貓共2538隻、占63.3％；林珮如表示，年底總絕育數可望達5000隻，不過，若地方公所配合度能提高，將能快速達成目標。

林珮如說，防治所負責流浪動物專責僅4人，當初已與各公所清潔隊協議一起處理誘捕、運送等作業，但目前僅極少數公所願意配合，經常動保人員至現場執行相關捕犬業務，卻屢遭清潔隊員放鴿子，讓動保人員相當無奈。

嘉縣18鄉鎮市被評為配合度最低的六腳鄉公所則強調，隊員每次都積極配合防治所執行業務，評比最差原因可能在民眾滿意度上，未來將進行相關檢討，降低民怨產生。

(中時 )