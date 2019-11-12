空氣汙染危害健康，縣議員陳宜君等人，12日在縣議會總質詢時指出，根據南投縣環保局統計資料，縣內PM2.5主要汙染源來自裸露地表、移動汙染源揚塵等，縣府各局處應該通力合作消除汙染，確保民眾健康。

民進黨籍縣議員陳宜君、羅美玲、賴燕雪、廖梓佑、陳翰立等人聯合質詢時指出，南投是觀光大縣，空氣汙染影響觀光產業發展，而縣內汙染源就不少，連校園操場也被籠罩，跑步還得戴口罩！縣府包括環保、農業、觀光及教育單位應該跨局處整合力量，解決PM2.5汙染問題，不能全部推給台中火力發電廠。

南投縣PM2.5汙染源以裸露地表占32.08％最高，面積達530公頃；農業處長陳瑞慶表示，縣府每年植樹2萬棵，可以種樹的地方都有植樹。

至於道路揚塵部分，環保局長方信雄指出，砂石車流量最多的台16線，每天都派車清掃，車輛裝設GPS衛星定位及車行記錄器，掌握清掃的路徑及密度，減少PM2.5汙染源，維護空氣清新。

(中時 )