雲林縣政府為改善北港地區休閒與運動生活機能，向內政部爭取「北港文化生活園區亮點發展計畫」，12日表示工程總經費約8200萬元，包括北港鎮運動園區改造與北港溪河濱公園建置，藉此活絡公共空間的整體效益。

「北港文化生活園區亮點發展計畫」為內政部補助雲林縣政的「城鎮之心工程－競爭型計畫」之一，分為2大區，第1區是北港運動園區改造計畫，包含運動公園等公共空間，面積2.7公頃；第2區為北港溪河濱公園建置計畫以南越堤路往北延伸，總長約1270公尺。

雲林縣長張麗善表示，縣府已於今年9月完成發包工作，北港運動園區改造計畫，預期可增進北港在地居民戶外活動空間，以及老舊設施改善的迫切需求，同時優化北港居民生活圈，呈現更多元的運動休閒機能。

北港溪河濱公園建置計畫，則透過綠地水文景觀提升，建構連貫動線，改善適居環境、強化空間機能，以提供居民休閒運動與親子活動的休憩空間，活絡公共空間的舒適性與休閒性整體效益。

(中時 )