口湖地區養殖烏魚品質優異，其烏魚子大受歡迎。（張朝欣攝）

天氣轉涼，雲林縣口湖鄉養殖烏魚進入收成期，今年雖然飼料、人工等養殖成本上漲，但烏魚子並未漲價，價格與去年相當，每片6兩重的烏魚子，每台斤約2500元左右，是冬天進補的最好選擇之一。

口湖地區是烏魚養殖大本營，養殖面積達200公頃，每到11、12月，養殖業者便開始捕撈烏魚取卵，加工製成烏魚子，今年養殖烏魚產量較去年略減，野生烏魚則尚未出現，因此烏魚子數量還未到最高峰。

林姓烏魚養殖業者表示，早年野生烏魚帶給台灣西南沿岸漁民1筆可觀的天然財富，是大家眼中的「烏金」，近年來野生烏魚數量減少，養殖烏魚產量穩定，成為烏魚子主要來源。

養殖業者強調口湖地區養殖烏魚經過不斷改良，所生產的烏魚子品質已可媲美野生烏魚，且價格合理，可說是價廉物美，到產地買烏魚，品質與價格一定讓消費者滿意。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，區漁會的烏魚子全部取自在地養殖的3年以上母烏魚，且以半斤為取卵標準，營養成份非常高，參加全國烏魚子比賽，連續7年拿下大獎，品質絕對有保障。

除了烏魚子外，民眾也可選購烏魚膘、烏魚胗，或是尚未加工曬乾的溼烏魚子，只要用蔥薑蒜加麻油簡單料理，就是非常好的冬季進補美食，另外用烏魚肉煮米粉或香煎，是在地漁民的私房吃法。

(中時 )