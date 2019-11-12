移民署台中市第一服務站，開辦反賄選課程，向新住民宣導候選人招待餐會、旅遊及贈送禮品等，都是賄選行為。（移民署台中市第一服務站提供／黃國峰台中傳真）

明年1月11日總統及立委大選將至，為讓新住民瞭解台灣選舉制度，遏止賄選影響選舉，移民署台中市第一服務站辦理新住民家庭教育課程，將反賄選議題融入宣導，讓新住民瞭解除了現金買票外，選舉候選人招待餐會、旅遊及贈送禮品等，都是賄選行為，提醒新住民注意辨別，別因小失大，所選非人。

近年來，移居來台取得身分證的新住民，逐年增加，各國選舉制度也不同，其中還有不少是首投族，為讓新住民瞭解台灣的選舉制度及賄選包裝，移民署台中市第一服務站，在課程中以快問快答的遊戲，讓新住民瞭解各種賄選手法。

課程中播放，法務部今年推出的多國語言版反賄選宣導影片，分別以各國語言、原住民語、客家語宣導並大聲呼籲「我是孩子的母親，我會教育孩子賄選是不對的」。並與學員們討論各國的選舉文化，其中來自越南的阮小姐表示，以前在越南從來沒有想過可以自己投票，沒想到了台灣還被鼓勵投票，還被宣導什麼是賄選。

移民署臺中市第一服務站主任周佑仁表示，宣導新住民要勇於檢舉賄選，給下一代乾淨的家園之外，還可以拿高額檢舉獎金，也希望新住民可以鼓勵家人及身邊的朋友，明年1月11日一起出來投票，共同實踐公民權。見疑是賄選，請撥打反賄選檢舉專線0800-024-099，建立乾淨家園。

(中時 )