許女因練習騎車時不慎摔倒，讓她害怕得不敢騎機車，都是騎腳踏車上班，社區理事長許增傭得知後允諾要買一部電動腳踏車送給許女，讓許女非常感動。(吳建輝攝)

許杏雨說，其兄弟所持有祖厝三合院的土地面積很小，且約有200人共同持有，卻因為這樣不符合低收入戶的資格，希望大家有錢出錢有力出力，幫助這家人。(吳建輝攝)

彰化埔心有一邊緣戶，全家兄弟2人皆罹患癌癥，哥未婚，弟有一女，現全家只靠弟弟女兒在麵店打工，賺取微薄薪水，據了解，因其兄弟有持分幾坪地，不符低收入申請資格，其處境堪憐，12日在埔心村長許杏雨及埔心社區發展協會理事長許增傭號召下，與雅頓關懷慈善會、紫霞靈鳳同心慈善會及玄元帝爺功德會前往捐款幫助，希望拋轉引玉，一起幫助這家人度過難關。

24歲的許女表示，爸爸原本做鐵工養家，照顧他與20年就罹患口腔癌及直腸癌的大伯，高中畢業後因家裡環境補允許，所以放棄升學到家裡附近認識的麵攤打工，賺取一天700元生活費，半年前爸爸因為吃不下送醫檢查，發現竟然是食道癌4期，且轉移到肝及肺部，更慘的是伯父原本控制住的癌癥今年也檢查出轉移到肝。

樂觀的許女說，之前伯父自己外出買午餐突頭暈昏倒在路上，所以為了方便就近照顧伯父及父親，選擇在家裡附近的麵攤打工，就是怕家裡突然有狀況趕不回來，表示生活雖然很苦，但是日子還是要過，而高中畢業打工到現在已經6年的許女，最大的願望就是希望可以上大學。

埔心村長許杏雨說，許姓兄弟2人都罹患癌癥在化療中無法工作，生活重擔都放在女兒身上，其兄弟所持有祖厝三合院的土地面積很小，且約有200人共同持有，卻因為這樣不符合低收入戶的資格，希望大家有錢出錢有力出力，幫助這家人。

(中時 )