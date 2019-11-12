「彩虹魚原本是大海裡最漂亮的1條魚，卻總是孤單1個人，沒有好朋友可以一起玩」，台東縣政府文化處響應台灣閱讀節，為3至6歲幼兒設計聽、說、讀、寫、玩活動，今天由前縣長夫人陳怜燕為小朋友講「彩虹魚」的故事，參加的小小書蟲完成過關遊戲，可獲頒「全國閱讀小尖兵證書」。

前縣長夫人陳怜燕今天在圖書館以繪本《彩虹魚》，為幼兒園的小朋友說故事，藉由故事中的主人翁，告訴小朋友「樂於分享」的觀念，「好東西要跟好朋友分享，才不會孤單」，並搭配小提琴弦音伴讀、動動體能玩文字遊戲、繪本故事情境創作聯想等，讓孩子體驗閱讀樂趣

文化處圖書管理科長謝良英表示，該活動以3至6歲幼兒為主，除了繪本導讀外，也設計繪本相關的解謎、闖關遊戲，讓小朋友透過聽、說、玩的方式瞭解繪本內容，以輕鬆有趣的方式接觸文字及書本，愛上閱讀，希望從小培養成為小小愛書人。

謝良英指出，「閱讀小尖兵」活動12日起至16日一連5天，每天上午9點30分到11點30分各有2場次活動。

另外，為精進館員的閱讀推廣技能，也安排各鄉鎮圖書館員觀摩學習，期望館員將所學應用在下鄉推廣活動中，台東縣各鄉鎮圖書館也將於11月19日至23日辦理下鄉推廣活動，讓偏鄉的小朋友一起享受閱讀樂趣。

栽培小小書蟲，前縣長夫人小燕說故事。（莊哲權攝）

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